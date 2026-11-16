Почти 40% кемеровчан ждут годовую премию: что об этом думают работодатели

Сервис SuperJob провел опрос среди трудоустроенных жителей Кемерова, чтобы выяснить, кто ждет премию по итогам года. Как оказалось, 38% респондентов рассчитывают на бонус. Еще 27% сообщили, что подобных выплат в их компании не бывает в принципе. 16% связали отсутствие премии с нестабильным финансовым положением работодателя, а 3% назвали другую причину.

Молодежь до 35 лет ждет премию чаще (42%), чем те, кто старше (34%). Респонденты с доходом до 100 тысяч рублей надеются на выплаты реже (32%), чем те, кто получает больше (44%).

Интересно, как кемеровчане планируют распорядиться деньгами.

– 17% из тех, кто рассчитывает на "тринадцатую" зарплату или премию, отложат ее в накопления, – отметили эксперты SuperJоb.

16% направят выплату на закрытие кредитов и долгов. 10% потратят на отпуск и путешествия, 9% – на семью, 6% – на себя, 5% – на подарки. По 2% респондентов планируют потратить деньги на образование или ремонт.

Мужчины чаще женщин планируют отложить годовую премию. А вот горожанки чаще говорят, что премии, скорее всего, уйдут на текущие нужды.

Что касается работодателей, то 20% готовы выплатить премии всем сотрудникам, 16% – выборочно определенным работникам или отделам. 30% не планируют выплаты, а 34% до сих пор не приняли решение.