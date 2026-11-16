Общество

В Минэнерго России официально подтвердили, что кузбасские энергообъекты СГК полностью подготовлены к зиме

Все шесть станций компании в регионе успешно прошли проверку и получили паспорта готовности к отопительному периоду 2026/27 годов. Соответствующие документы для Томь-Усинской, Беловской и Кемеровской ГРЭС, а также Ново-Кемеровской ТЭЦ, Кемеровской ТЭЦ и ГТЭС "Новокузнецкая" утвердил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

При проверке объектов перед пиковыми осенне-зимними нагрузками эксперты оценивали несколько ключевых параметров:

  • исправность и текущее состояние энергооборудования;
  • выполнение запланированных ремонтных работ и инвестпроектов;
  • наличие достаточных запасов топлива;
  • обеспеченность станций опытными специалистами.

Выдача этих документов гарантирует, что кузбасские предприятия СГК способны работать без сбоев и обеспечивать жителей, социальные и промышленные объекты надежным теплом и электричеством всю зиму.

Стоит отметить, что за месяц до решения федерального ведомства аналогичные паспорта готовности станциям выдали администрации Кемерова, Белова и Мысков.

Фото: СГК Кузбасс
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
 Кузбасс  Новости  Новости кузбасс Облако тегов