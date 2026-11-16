В Минэнерго России официально подтвердили, что кузбасские энергообъекты СГК полностью подготовлены к зиме

При проверке объектов перед пиковыми осенне-зимними нагрузками эксперты оценивали несколько ключевых параметров:

исправность и текущее состояние энергооборудования;

выполнение запланированных ремонтных работ и инвестпроектов;

наличие достаточных запасов топлива;

обеспеченность станций опытными специалистами.

Выдача этих документов гарантирует, что кузбасские предприятия СГК способны работать без сбоев и обеспечивать жителей, социальные и промышленные объекты надежным теплом и электричеством всю зиму.

Стоит отметить, что за месяц до решения федерального ведомства аналогичные паспорта готовности станциям выдали администрации Кемерова, Белова и Мысков.