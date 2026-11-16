Банки массово отказывают кузбассовцам: регион попал в антирейтинг

Жителям Кузбасса стало заметно сложнее получить кредит. По данным Национального бюро кредитных историй, регион попал в число субъектов, где банки чаще всего отказывают заемщикам.

За октябрь 2026 года Кузбасс оказался на третьем месте по невыдаче займов среди 30 регионов с максимальным числом заявок. Отказ здесь получили 80,8% обратившихся. Для сравнения: в среднем по стране этот показатель составляет 78,8%. Опережают Кузбасс только Забайкальский и Ставропольский края – 81,4% и 81,1% соответственно.

В Сибири высокие доли отказов также зафиксировали в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях, Иркутской области и Красноярском крае. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация чуть лучше – 75,5% и 75%.

Кроме того, в октябре заметно снизилась общая сумма потребительских кредитов, выданных кузбассовцам. По сравнению с сентябрем объем упал с 6,9 до 6,6 миллиарда рублей, то есть на 5,1%.

При этом в первой половине года Кузбасс входил в десятку регионов с наименьшей просроченной задолженностью. По подсчетам экспертов, на каждого трудоспособного жителя области приходилось около 430 тысяч рублей долга. А осенью власти региона пытались взять у банков новые кредиты на миллиарды рублей, чтобы закрыть дефицит бюджета и погасить прошлые долги.