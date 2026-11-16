Звезда "Универа" выступит в Кемерове – когда и где

К кемеровским школьникам приедет лектор Российского общества "Знание", актёр и шоумен Стас Ярушин. Встреча состоится в четверг, 19 ноября, в 13:00 в Лицее №62.

– Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина, – сообщает региональное представительство Российского общества "Знание" в Сибирском федеральном округе.

Проект направлен на популяризацию чтения среди школьников и знакомство детей с художественной литературой.

Предстоящая встреча станет наградой для учеников лицея, чей литературный клуб вошёл в число лидеров ежемесячного рейтинга проекта.

Отмечается, что общение пройдёт в формате открытого диалога. Стас Ярушин расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали ему и чем вдохновляли. Также актёр поделится со школьниками секретами выразительного чтения.

Широкой аудитории Стас Ярушин известен прежде всего по роли Антона Мартынова в сериалах "Универ", "Универ. Новая общага", "СашаТаня" и продолжениях франшизы.

Напомним, ранее на встречу с кузбасскими школьниками приезжал легенда российского кино.