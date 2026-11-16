Кемеровский университет направит более 1,5 млн на интернет для студентов

Кемеровский государственный медицинский университет собирается потратить больше 1,5 млн рублей, чтобы обеспечить учебные корпуса качественным интернетом. Соответствующая закупка уже появилась на сайте "Госзакупки".

Начальная цена контракта – 1 630 861,80 рубля. Победителя определят через электронный аукцион, итоги планируют подвести 16 ноября 2026 года.

Согласно документации, интернет в вузе будет работать с 1 декабря 2026 года по 31 декабря 2027-го. Контракт разбит на 12 этапов. Провайдеру предстоит обеспечить скорость передачи данных до 1000 Мбит/с, использовать оптоволоконные линии и круглосуточно поддерживать связь.

КемГМУ – один из ведущих медицинских вузов Кузбасса, он подчиняется Минздраву России. Оплачивать услуги будут из собственных и иных средств учреждения.