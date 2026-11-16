На площади Советов в Кемерове готовят волшебство – что там делают

Также на площади устанавливают хоккейную коробку – собирают борта и ограждения площадки. Заливать лёд будут после прихода стабильного мороза. На площадке 20×40 метров будут проходить турниры, а в свободное время горожане смогут играть в хоккей сколько угодно.

Вокруг ёлки тоже сделают каток. Кататься со своим инвентарём там, как и в коробке, можно будет бесплатно. Рядом откроется прокат коньков.

Напомним, кемеровская мэрия потратит на оформление города композициями изо льда на площади Советов и световой композицией на фонтане Драмтеатра 7,2 млн рублей.