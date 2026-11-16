В Кузбассе полностью перекроют движение по мосту через Томь

В Кузбассе временно перекроют движение по мосту через Томь из-за повреждения конструкции и ремонтных работ.
В Кузбассе на автодороге Новокузнецк – Мыски – Междуреченск полностью перекроют движение по мосту через Томь.
– На мосту через р. Томь на автомобильной дороге Новокузнецк – Мыски – Междуреченск, км 56+938 подрядная организация восстановит конструкции пролетного строения после несанкционированного проезда сверхнормативного негабаритного транспорта, – сообщает Дирекции автодорог Кузбасса.
Отмечается, что ремонтные работы невозможно выполнить без полного закрытия движения.
Переправа будет недоступна с 21:30 21 ноября до 05:30 23 ноября 2026 года.
В экстренных случаях спецслужбам разрешат проезжать по мосту по одному автомобилю и только под контролем. При этом на переправе не должно быть других транспортных средств.
Водителям рекомендуют заранее продумать маршруты поездок. По вопросам состояния дорог можно круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу Дирекции автодорог Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-81-83.
Напомним, ранее в Кузбассе снесло часть моста из-за шугохода – власти экстренно ввели спецрежим на территории.