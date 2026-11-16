"Ноги отмёрзли": новокузнечане жалуются на лютый холод в детском саду

Жительница Новокузнецка пожаловалась в чате губернатора на проблемы с отоплением в одном из детских садов. Речь идёт о пятой группе "Почемучки" корпуса "Добрыня" детского сада № 257.

По словам местной жительницы, в группе настолько холодно, что дети и воспитатели вынуждены находиться в помещении в верхней одежде.

– Дети постоянно болеют. Была лично на празднике осени в музыкальном зале, и у меня ноги отмерзли, – написала женщина.

По её словам, в прошлом году проблем с отоплением не было, а сейчас именно в пятой группе очень холодно.

– Как вести ребенка в сад? Мы только вышли с БЛ и не прошло и трех дней снова на БЛ ушли. За что мы платим? За то чтобы дети болели и сидели дома? – задалась вопросом местная жительница.

Ситуацию прокомментировала администрация Новокузнецка.

– Специалисты комитета образования до 18 ноября проведут проверку указанного детского сада. Ответ предоставим дополнительно, – ответили в мэрии.

Напомним, ранее в домах кузбассовцев временно снизили температуру теплоносителя из-за ремонтных работ.