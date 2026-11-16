В Кузбассе ушёл с поста главный прокурор региона Александр Блошкин, пойдя на серьёзное повышение, сообщил сайту VSE42.Ru источник, знакомый с ситуацией.
– Ушёл на повышение, став начальником управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, – сказал собеседник.
Блошкина официально представят в новой должности в понедельник, 16 ноября.
Александр Блошкин возглавлял прокуратуру Кузбасса более пяти лет – с мая 2021 года. До этого был первым заместителем прокурора Красноярского края.
Временно возглавляет прокуратуру Кузбасса сейчас первый заместитель прокурора Кемеровской области Борис Соколинский. В органах прокуратуры он работает с 2010 года.