Общество

В Кузбассе ушёл с поста главный прокурор региона

Александр Блошкин освободил должность прокурора Кузбасса.

В Кузбассе ушёл с поста главный прокурор региона Александр Блошкин, пойдя на серьёзное повышение, сообщил сайту VSE42.Ru источник, знакомый с ситуацией.

– Ушёл на повышение, став начальником управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, – сказал собеседник.

Блошкина официально представят в новой должности в понедельник, 16 ноября.

Александр Блошкин возглавлял прокуратуру Кузбасса более пяти лет – с мая 2021 года. До этого был первым заместителем прокурора Красноярского края.

Временно возглавляет прокуратуру Кузбасса сейчас первый заместитель прокурора Кемеровской области Борис Соколинский. В органах прокуратуры он работает с 2010 года.

Фото: Прокуратура Кемеровской области
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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