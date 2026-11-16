В Кузбассе перестанут работать региональные сервисы – когда и почему

В Кузбассе временно станет недоступна запись к врачам онлайн. Региональные медицинские сервисы временно отключат из-за технических работ.

Как сообщили в Минздраве Кузбасса, ограничения будут действовать завтра, 17 ноября, с 13:00 до 14:00.

– 17 ноября с 13:00 до 14:00 будет недоступна дистанционная запись на прием к врачу, – предупредили в ведомстве.

В это время записаться на приём не получится через региональный портал "Врач 42", Госуслуги и чат-бот Минздрава Кузбасса в мессенджере МАКС.

При этом колл-центры медицинских организаций продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе произошел массовый сбой – сразу несколько важных сайтов перестали работать.