Здоровье

У женщины в Кузбассе выросло на голове гигантское нечто

Жительница Кузбасса столкнулась с тем, что у неё за короткий промежуток времени вылезла из головы огромная шишка.

В Междуреченске потребовалась особая помощь горожанке, у которой быстро выросло большое нечто на голове. Как рассказал в понедельник министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, в феврале у пациентки образовался загадочный нарост, который стал стремительно увеличиваться.

– Оно появилось в феврале и начало стремительно расти. Размер оказался внушительным – около 5 на 5 сантиметров, – сказал Тарасов.

Местные хирурги удалили жуткое новообразование, однако остался крупный дефект, который нельзя устранить простым ушиванием. Специалисты получили лоскуты из окружающих тканей и ювелирно закрыли оставшуюся дыру на голове.

Вырезанное нечто отправили на гистологическое исследование, чтобы исключить рак. Женщина приходит в себя после операции, идёт на поправку.

Фото: тг / Андрей Тарасов
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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