У женщины в Кузбассе выросло на голове гигантское нечто

В Междуреченске потребовалась особая помощь горожанке, у которой быстро выросло большое нечто на голове. Как рассказал в понедельник министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, в феврале у пациентки образовался загадочный нарост, который стал стремительно увеличиваться.

– Оно появилось в феврале и начало стремительно расти. Размер оказался внушительным – около 5 на 5 сантиметров, – сказал Тарасов.

Местные хирурги удалили жуткое новообразование, однако остался крупный дефект, который нельзя устранить простым ушиванием. Специалисты получили лоскуты из окружающих тканей и ювелирно закрыли оставшуюся дыру на голове.

Вырезанное нечто отправили на гистологическое исследование, чтобы исключить рак. Женщина приходит в себя после операции, идёт на поправку.