Кузбассовец доверился «коллеге» и закопал миллион в лесу: что из этого вышло

В Новокузнецке 87-летний пенсионер поверил, что общается с бывшей коллегой, и потерял 1,5 млн рублей. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть отдела полиции "Левобережный" обратился местный житель.

По версии следствия, пенсионеру в одном из мессенджеров позвонила якобы бывшая коллега. Она рассказала об утечке персональных данных и предупредила, что ему позвонит представитель органов госбезопасности. Следующий звонящий сообщил, что от лица пенсионера осуществляются переводы за границу. После этого с ним связался сотрудник финансовой организации. Он рекомендовал, чтобы избежать уголовной ответственности, обналичить накопления и положить их в специальный тайник. Оттуда, по словам мошенников, деньги должны были переместить на "безопасный счет" в Центробанке.

Пенсионер поверил.

– По указанию звонивших он заказал такси и уехал в Прокопьевский округ, где спрятал пакет с деньгами под деревом на окраине одного из сел, – отметили в ГУ мВД по Кузбассу.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальная мера наказания по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Напомним, мошенники постоянно придумывают новые уловки. Недавно прокуратура Кузбасса предупредила о новой схеме с цифровым рублем.