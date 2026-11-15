Школьник с Кузбасса стал лучшим юным изобретателем России: что он сделал

Восьмиклассник школы №19 города Белова Николай Барсуков стал победителем всероссийского конкурса "Изобретатель года-2026" в номинации "Школьники". Как сообщает региональное министерство образования, церемония награждения прошла в московском музее "Атом" на ВДНХ.

Свою разработку школьник посвятил поиску людей в лесу. Он создал модуль акустического мониторинга, который помогает дрону выделять человеческий голос среди шума ветра и работающих двигателей. Устройство откликается на речь и передает спасателям координаты места, где она прозвучала.

Нынешний конкурс отличался от предыдущих: впервые школьников выделили в самостоятельную секцию. В ней зарегистрировалось около сотни заявок. Свои работы прислали участники из всех федеральных округов страны, а также из четырех иностранных государств. Возрастной разброс оказался внушительным: самому юному конкурсанту исполнилось девять лет, самому старшему – 91 год.

Конкурс входит в программу Десятилетия науки и технологий в России. Его организатор – Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, а поддержку оказывает министерство науки и высшего образования страны.