Взял кроватку с помойки и залез в офис: в Липецке раскрыли кражу из фирмы

В Липецкой области экс-сотрудника фирмы по прокату автомобилей подозревают в краже у бывшего работодателя. Как сообщает GOROD48 со ссылкой на местную полицию, мужчина пошел на преступление из чувства мести.

По данным ведомства, само преступление попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах представители фирмы узнали своего бывшего 29-летнего сотрудника, который раньше работал администратором пункта приема и выдачи автомобилей. Ночью мужчина пришел к офису и проник внутрь через проем между стеной и крышей. В качестве лестницы злоумышленник использовал детскую кроватку, которую нашел по соседству у мусорных контейнеров.

Внутри он забрал ключи от сейфа, открыл хранилище и вынес 72 тысячи рублей. Деньги потратил на личные нужды.

Теперь по статье о краже ему грозит до 5 лет лишения свободы.