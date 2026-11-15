Ночная засада: в Кузбассе поймали юных вандалов с битой

В Новокузнецком округе сотрудники полиции установили несовершеннолетнего, повредившего чужой автомобиль. Как сообщает полиция Кузбасса, 14 ноября ночью в дежурную часть обратился мужчина. Он рассказал, что на дороге в районе села Куртуково трое молодых людей перегородили ему проезжую часть. Один из них ударил бейсбольной битой по боковому зеркалу заднего вида его автомобиля SsangYong. Информация об этом также появилась в соцсетях.

Сыщики вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних установили всех троих участников инцидента. Ими оказались жители села Куртуково 12, 15 и 16 лет. Вместе с родителями их вызвали в отдел полиции.

Подростки объяснили, что хотели развлечься и проверить реакцию водителей.

– У 16-летнего подростка, ударившего по автомобилю, полицейские изъяли балаклаву и бейсбольную биту, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Инспекторы составили протоколы в отношении родителей троих подростков за неисполнение обязанностей по воспитанию. Самих подростков поставят на профилактический учет.

Сейчас устанавливается сумма ущерба. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение по закону.