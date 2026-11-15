Пора выбросить: три вещи на кухне, которые угрожают здоровью

Кухня – это сердце дома, но именно там скапливается больше всего невидимых глазу угроз. Хозяйки привыкли выбрасывать просроченные продукты, но часто забывают, что у кухонного текстиля и утвари тоже есть срок годности. Использование старых предметов не только снижает качество уборки, но и напрямую угрожает здоровью, потому что превращает кухню в рассадник бактерий. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", эксперт по домоводству Татьяна Покровская рассказала, как часто нужно менять губки для посуды, кухонные полотенца и разделочные доски.

Специалист по ведению домашнего хозяйства отметила, что многие считают самыми грязными предметами в доме ершик для унитаза или коврик в прихожей. Однако обычная кухонная губка – абсолютный рекордсмен по количеству микроорганизмов. В ее пористой структуре, остатках пищи и постоянной влаге прекрасно себя чувствуют кишечная палочка, сальмонелла и стафилококк.

Идеальный срок службы губки – семь дней. Максимально допустимый при условии ежедневной дезинфекции – не более двух недель. Если губкой мыли посуду после сырого мяса, рыбы или курицы, ее нужно выбросить немедленно. Дезинфекция в этом случае не поможет, так как риск перекрестного загрязнения слишком высок. Лучше использовать разные губки для жирной посуды, тарелок и рабочих поверхностей. После каждого использования их нужно тщательно промывать и отжимать досуха, а хранить не в раковине, а на специальной подставке, чтобы не попадала влага.

Кухонные полотенца контактируют с водой, остатками пищи и бытовой химией не меньше губок, поэтому со временем становятся источником бактерий. Если полотенце постоянно влажное, в нем начинаются процессы гниения. Для рук и посуды полотенца следует отправлять в стирку каждые два-три дня. Если готовить ежедневно, менять текстиль нужно не реже раза в неделю. Также рекомендуется использовать одно полотенце для чистых рук, а второе – для посуды.

На поверхности разделочных досок быстро появляются микроповреждения, в которые забиваются остатки еды и проникает влага. Деревянные и пластиковые доски со временем покрываются порезами от ножа, темными пятнами плесени и впитывают запахи лука, мяса или рыбы. Пластиковые доски следует заменять сразу, как только их поверхность стала заметно потертой. При активном ежедневном использовании оптимальный срок замены – один год. Менять доски нужно немедленно, если на поверхности появились глубокие царапины, трещины, темные пятна, которые не оттираются, или въевшийся запах.