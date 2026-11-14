Вместо свежего воздуха – опасная инфекция: какую угрозу скрывает обычный увлажнитель

Прибор, который покупают ради комфортного микроклимата, способен превратиться в рассадник опасных микроорганизмов. О скрытой угрозе домашних устройств интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еремеко.

С началом отопительного сезона увлажнители воздуха становятся особенно популярными: с их помощью пытаются справиться с сухостью в помещениях. Однако если не следить за чистотой прибора, вместо пользы он может принести серьезные проблемы со здоровьем.

– В резервуаре с застоявшейся водой и на внутренних поверхностях прибора могут размножаться бактерии, в том числе легионеллы и синегнойная палочка, а также плесневые грибы, – предупредил врач.

Дополнительную опасность представляет биопленка – скопление микроорганизмов, которое образуется на стенках емкости и мешает полноценно очистить ее.

Особенно важно следить за ультразвуковыми увлажнителями. Такие модели распыляют воду в виде мелкодисперсного аэрозоля, поэтому вместе с мельчайшими каплями в воздух могут попадать и содержащиеся в жидкости загрязнения.

По словам специалиста, вдыхание такого аэрозоля способно вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и заболевания легких. В частности, легионеллы могут стать причиной легионеллеза – инфекции, которая в тяжелой форме приводит к пневмонии. Еще одно возможное последствие использования загрязненного прибора – гиперчувствительный пневмонит. Это воспаление легочной ткани, возникающее из-за иммунной реакции на вдыхаемые вещества.

– Чтобы снизить риски, необходимо ежедневно менять воду, регулярно мыть и тщательно высушивать резервуар, проводить дезинфекцию строго по инструкции производителя, – посоветовал эксперт.

Как отметил врач, просто доливать свежую воду поверх старой недостаточно: емкость нужно полностью опорожнять, очищать от отложений и просушивать. Для ультразвуковых моделей также рекомендуют использовать воду с низким содержанием минеральных солей, например дистиллированную.

Если во время использования увлажнителя появились кашель, одышка, повышенная температура или другие необычные симптомы со стороны дыхательной системы, прибор следует выключить и обратиться к врачу.

Напомним, ранее кузбасский токсиколог рассказал, как от собственной слюны может появиться пневмония.