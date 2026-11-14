Владимир Путин помиловал блогера Лерчек – подробности

Валерию Чекалину, известную как Лерчек, освободили от назначенного наказания и сняли с неё судимость. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 14 ноября.

Ранее, 12 ноября, адвокат блогерши Константин Третьяков сообщил, что его подзащитная обратилась к президенту с просьбой о помиловании. Поскольку Валерия Чекалина была осуждена условно, заявление она направила через интернет-приёмную главы государства, после чего обращение передали во ФСИН.

Напомним, 31 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначили штраф в размере 763,5 млн рублей и запретили на три года администрировать сайты и продвигать собственный бренд в интернете.

Уголовное дело было связано с переводом более 251 млн рублей из России в ОАЭ. По версии следствия, в 2021–2022 годах Чекалина, её бывший муж Артём и деловой партнёр Роман Вишняк переводили деньги от продажи фитнес-марафона "Идеальное тело" на счета нерезидента, используя подложные документы и не уведомляя налоговую о зарубежных счетах. Свою вину блогерша не признала.

5 ноября Мосгорсуд оставил приговор без изменений, после чего он вступил в законную силу. Защита подала кассационную жалобу. Бывшего мужа блогерши приговорили к семи годам колонии и штрафу около 194 млн рублей, а Вишняк, заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года.

Просьба о помиловании была связана с состоянием здоровья Лерчек. В феврале 2026 года, вскоре после рождения четвёртого ребёнка, у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Осенью заболевание продолжило прогрессировать, а блогерша прошла повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей CAR-T-клеточную терапию, которую, как утверждала сторона защиты, можно пройти в Китае.

Однако 13-14 ноября стало известно, что суд отклонил ходатайство о разрешении на выезд в клинику в Пекине. Причиной стало то, что вопрос об исполнении приговора должен рассматриваться судом по месту исполнения наказания.

Накануне главред RT Маргарита Симоньян, не знакомая с Чекалиной лично, выразила надежду, что Путин "человек редкого милосердия" и помилует больную раком блогершу, пишет Ugra-news.ru.