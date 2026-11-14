Выпил таблетку – угробил печень: врач назвала смертельно опасное обезболивающее

Привычные таблетки от головной боли и температуры могут обернуться тяжелым отравлением, внутренним кровотечением и даже смертью. О скрытых угрозах домашних аптечек интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач – клинический фармаколог высшей квалификационной категории Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Акулина.

По словам специалиста, свободная продажа лекарств часто создает у людей ложное ощущение, что принимать их можно без особых опасений. Однако даже привычные препараты остаются химическими веществами, которые организм должен переработать и вывести.

Одним из самых опасных при передозировке врач назвала парацетамол. Его добавляют в состав многих комбинированных средств от простуды. Из-за этого человек может принять порошок от температуры, а затем выпить таблетку от головной боли, не подозревая, что оба препарата содержат одно и то же действующее вещество.

– Легко превысить допустимую инструкцией суточную дозу, а избыточное количество парацетамола способно вызвать острое повреждение печени, вплоть до неотложного состояния, требующего вмешательства скорой помощи, – предупредила врач.

Коварство препарата заключается в том, что отравление не всегда дает о себе знать сразу. По словам фармаколога, человек может чувствовать себя нормально, а первые признаки поражения печени появятся спустя часы или даже дни. Среди возможных симптомов – сильная слабость, тошнота, боль в животе и желтуха.

Опасность таят и другие популярные обезболивающие. Например, ибупрофен и напроксен при неправильном применении повышают риск желудочно-кишечных кровотечений, могут повреждать почки и влиять на артериальное давление.

Отдельно фармаколог предупредила об аспирине. Он также увеличивает вероятность кровотечений. Кроме того, его применение у детей и подростков при вирусных инфекциях связано с редким, но крайне опасным синдромом Рея, который поражает печень и головной мозг.

К серьезным последствиям, по словам Акулиной, могут привести попытки принять дополнительную таблетку "для верности", слишком частый прием лекарства, длительное самолечение и игнорирование противопоказаний. Риски также возрастают при сочетании препаратов с алкоголем и некоторыми другими лекарствами.

Среди тревожных признаков, которые нельзя игнорировать, врач назвала выраженную слабость, тошноту, боль в животе, пожелтение кожи, рвоту с кровью и черный стул.

При подозрении на передозировку парацетамола необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, даже если никаких симптомов пока нет. Опасное поражение печени может развиваться с задержкой, поэтому ожидать ухудшения самочувствия нельзя.

Как отметила специалист, упаковки всех принятых препаратов следует сохранить и показать медикам. Это поможет быстрее установить, какие вещества попали в организм, и оценить возможные последствия.