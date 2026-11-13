Пьяная мать устроила аварию: 4-летняя девочка серьёзно пострадала в Красноярском крае

По данным дорожных инспекторов, 44-летняя женщина на автомобиле Honda ехала по улице Центральной в посёлке Горный.

"Она не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в опору электроосвещения. Девочка находилась в специальном кресле, но не была пристёгнута ремнями безопасности, поэтому получила травмы", – сообщает красноярское издание sibnovosti.ru.

Медосвидетельствование показало у матери 1,49 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе – это в 9 раз выше допустимой нормы. Женщину привлекли сразу по нескольким основаниям: за управление машиной в пьяном виде, за перевозку ребёнка с нарушениями и за езду без нужных документов.

Кроме того, её привлекли за неисполнение родительских обязанностей. Автомобиль помещён на спецстоянку, сейчас решается вопрос о постановке семьи на учёт в правоохранительных органах.