В Иркутске открыли единственную в Сибири стелу «Живи» в память о пропавших детях

Идея принадлежит отряду "ЛизаАлерт", памятник разместили в сквере на Депутатской, 14, сообщает ИА "Сибирские новости".

"Проект "Живи" направлен на привлечение внимания общества к проблеме исчезновения детей, которую невозможно решить без помощи граждан. Стелы уже установлены в Москве, Севастополе, Кирове, Архангельске, Туле, Брянске, Мурманске, а также в Республике Коми и Крыму", – сказал региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" Сергей Шангин.

Иркутское подразделение работает 10 лет, одно из ключевых направлений – профилактика: беседы с детьми, взрослыми и родственниками людей с нарушениями памяти.

История "ЛизаАлерт" связана с трагедией осени 2010 года: в Орехово-Зуеве пропали четырёхлетняя Лиза Фомкина и её тётя, ушедшие в лес. Их нашли погибшими от переохлаждения на девятый и десятый день, когда к поиску стихийно присоединились сотни добровольцев. 15 октября 2010 года запустили сайт lizaalert.org. Сегодня отряд работает в 66 регионах и объединяет более 40 тысяч добровольцев.