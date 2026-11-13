В школах Кемерова придумали, как защитить десятки тысяч детей от зимних болезней

Для этого в школьных столовых обновили меню, сделав акцент на витаминах и полезных микроэлементах.

Новинки представили на традиционной встрече с родителями и общественностью, которую провело МАУ "Школьное питание". Предприятие ежедневно обеспечивает питанием 68 200 детей. На этот раз участникам презентовали сезонное меню "Зима" и предложили попробовать новые блюда.

Как пояснила главный технолог предприятия Светлана Хохлова, зимой особенно важно следить за полноценным питанием детей. Сбалансированный рацион помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы.

В обновлённое меню включили мандарины как источник витамина С, богатую йодом морскую капусту, чай с малиной и брусникой. Среди новинок также куриные палочки, рыбные батончики и творожный пудинг с цукатами.

На дегустацию собралось много желающих. И, судя по отзывам, некоторые блюда стали настоящими фаворитами.

"Очень понравились мясные колбаски с макарошками или рисом – просто восторг! А напиток из шиповника выше всяких похвал", – поделилась одна из мам.

Папы особенно оценили тефтели: "Прямо как домашние!". А сладкоежкам пришлись по вкусу блинчики с манго и маракуйей и панкейки со сгущённым молоком.

Кстати, школьники пробуют новые блюда уже вторую неделю. А такие встречи с родителями и общественностью проходят трижды за учебный год.