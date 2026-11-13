В Новосибирске школьницу не пустили за стол из-за несданных денег - что с ней сейчас

Тогда этот случай вызвал огромный резонанс: незнакомые люди собрали деньги на отдельный праздник, а Егор Крид записал для школьницы видеообращение. После скандала девочке пришлось сменить школу.

По словам мамы девочки, после огласки ситуация только ухудшилась:

"Над ребёнком стали издеваться, насмехаться. Учитель собиралась увольняться, говорила, что всё случилось из-за нее. С моей дочкой дети не общались, и мы приняли решение уйти в другую школу", – приводит слова женщины КП-Новосибирск.

Конфликт начался из-за денег, которые собирали в классный комитет: Мама школьницы требовала отчётности, а в день чаепития лежала в больнице с младшим ребёнком.

"Нужен был стаканчик, а ей его просто не дали: "Твоя мама деньги не сдавала". Когда ребёнок выбежал из класса, ей вслед ещё кричали: "А что, не нравится? Так и передай своей маме, деньги нужно сдавать"", – вспоминает она.

Новую школу семья нашла не сразу: директор сначала отказывалась брать девочку. Помог журналист, поддерживавший семью. В новом классе девочку встретили хорошо, конфликтов больше не было, а к сборам здесь относились иначе: "У нас всё прозрачно, мы за всё отчитываемся".

Сейчас школьница хорошо учится, занимается спортивной аэробикой и в этом году окончила музыкальную школу. После девятого класса она хочет поступить на ветеринара – "она очень любит животных с детства, это её мечта". Любовь к Егору Криду у неё сохранилась.