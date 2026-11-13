За это могут посадить: почему нельзя открывать соцсети умерших близких

В беседе с изданием "Абзац" юрист Александр Манько объяснил, почему не стоит заходить в аккаунты скончавшихся родных, пока вы официально не вступили в права. Иначе закон расценит такой шаг как банальный неправомерный доступ к компьютерным данным.

– Никогда не вводите пароль от телефона, "Госуслуг" или соцсетей умершего родственника. Пока вы не вступили в наследство, для банка, налоговой и госорганов вы посторонний человек. Закон считает это неправомерным доступом к компьютерной информации. Перевели деньги или воспользовались данными – реальный срок или крупный штраф, – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что первым делом надо запустить процесс наследования у нотариуса. Тот сам разошлет официальные бумаги в Минцифры, банки и остальные ведомства. Спустя полгода вы заберете законную справку и уже спокойно переоформите всё имущество и профили на себя через МФЦ, техподдержку или отделение банка.

Юрист объяснил, что с аккаунтами у каждой соцсети свои правила. Обычно просят прислать свидетельство о смерти и доказать родство. Когда документы проверят, страницу либо превратят в мемориальную, либо отдадут управление близкому человеку.