Минус 10 лет: стильные стрижки для седых волос, от которых все в восторге

С возрастом структура волос может меняться: пряди становятся тоньше, теряют упругость, а причёска уже не выглядит такой пышной, как раньше. Особенно заметно это на седых волосах, которым порой не хватает визуальной плотности. Однако правильно подобранная стрижка и грамотный уход способны преобразить причёску без сложной ежедневной укладки, пишет ИА SevastopolMedia.

Парикмахеры рекомендуют обратить внимание на несколько удачных форм, а также пересмотреть привычные способы укладки и ухода.

Стрижки, которые помогают создать эффект густых волос

Один из наиболее удачных вариантов для седых волос – короткая стрижка. Дело в том, что по мере роста волосы могут постепенно истончаться, особенно на концах, тогда как прикорневая зона зачастую сохраняет большую плотность. Поэтому уменьшение длины позволяет избавиться от менее объёмных кончиков и придать причёске более аккуратный вид.

Именно короткие образы часто выбирают женщины, предпочитающие естественную седину. В качестве примеров можно вспомнить актрис Джуди Денч и Джейми Ли Кертис, чьи причёски демонстрируют, насколько выразительно могут выглядеть серебристые волосы.

Не менее универсальное решение – классический боб. Благодаря чёткой линии среза волосы визуально кажутся более плотными, а сама причёска приобретает выразительную форму. Дополнить её можно чёлкой: она помогает создать дополнительный объём в передней части головы.

Впрочем, с выбором чёлки стоит быть осторожнее. Слишком короткая или неправильно оформленная форма способна, наоборот, привлечь внимание к участкам с недостаточной густотой.

При этом не существует универсальной стрижки, которая одинаково хорошо подойдёт всем. Стилист Лесли Драммонд отмечает, что чрезмерно ровные линии иногда делают причёску менее динамичной. Поэтому при выборе формы важно учитывать не только густоту, но и естественное направление роста, текстуру и особенности укладки волос.

Как сохранить пышность без сложной укладки

Даже удачная стрижка нуждается в правильной укладке. Чтобы придать причёске дополнительный объём, можно использовать специальные средства для прикорневой зоны. Они помогают приподнять волосы и сделать силуэт более выразительным.

Хорошей альтернативой горячим инструментам станут мягкие тканевые бигуди. С их помощью можно сформировать локоны и добавить причёске пышности, не подвергая волосы воздействию высокой температуры и сильному натяжению.

Если волосы от природы волнистые или кудрявые, специалисты советуют не бороться с их текстурой. Естественные завитки сами по себе создают дополнительный объём и делают причёску более живой. Постоянное выпрямление не только требует времени, но и увеличивает нагрузку на волосы.