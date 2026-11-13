"Страшные манипуляции": кемеровская блогерша Петросян высказалась о суициде мужа

Милена Петросян – жена погибшего в октябре кемеровчанина Татула Петросяна – впервые подробно и развёрнуто высказалась о трагедии у себя в иностранной соцсети. Девушка заявила, что развестись она хотела ещё год назад, но по разным обстоятельствам не стала этого делать. А в июле окончательно порвала с супругом.

– Мы с мужем расстались в июле. Я поставила точку в наших отношениях, сказала человеку честно о своих чувствах, которых больше нет, о планах на развод, – сказала Милена.

После той даты знакомые видели супругов вместе, но лишь из-за наличия у них детей, пояснила блогерша. Расстались они не в один день, а постепенно, и семья Артура об этом знала, уверяет кемеровчанка. Мужчина, по её словам, не принимал это всерьёз.

– Муж не принимал мои слова всерьёз, не отпускал меня, были страшные манипуляции. Происходили определённые обстоятельства, из-за которых я не могла его оставить, – пишет вдова.

Она подчёркивает, что произошедшее приносит её страшную боль, а подписчики не имеют права её судить, так как не знают всей правды.

Милена воспитывает двоих маленьких детей, и на этом она намерена сейчас сосредоточиться. Также планирует вернуться в блог, так как там её основная работа. Комментарии к постам девушка продолжает держать закрытыми.

Напомним, её муж покончил с собой 1 октября на Красном озере. После этого его сестра Симона обвинила Милену в доведении мужа до суицида и рассказала другие шокирующие детали. Например, что девушка изменяла мужу с его лучшим другом. Однако через какое-то время перестала резко высказываться. А месяц назад Милена Петросян заявила о слежке за собой.