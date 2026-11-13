Забиваем на покупку новогодних подарков без угрызений совести: инструкция для ленивых от маркетолога

Покупателей нередко беспокоит мысль: возьмёшь подарок в ноябре, а в декабре он подешевеет – и станет обидно. Как смотреть на это с точки зрения психологии и денег? В разговоре с "Радио 1" президент Гильдии маркетологов Игорь Березин отметил, что ажиотаж вокруг новогодних покупок вполне можно назвать искусственным. Его главный совет прост: если покупка вызывает страх или сомнения, лучше махнуть рукой и не включаться в эту гонку.

Как пояснил специалист, в первую очередь такая рекомендация пригодится тем, кто склонен тревожиться из-за покупок.

– Вся молодёжь намного лучше меня и всех экспертов умеет перепроверять, сравнивать и так далее. А тревожные люди часто боятся, сомневаются, потом испытывают чувство тяжести. Бросьте это. Идите в кино, спокойно живите, – сказал эксперт.

Для подготовки к празднику эксперт посоветовал простой порядок действий: сначала записать, с кем точно увидитесь и с кем хотелось бы встретиться, а затем примерно рассчитать расходы на подарки.