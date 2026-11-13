Стилист разрешила сладкое: собираем элегантную базу цвета шоколада

Базовый гардероб – это не скучный список универсальных вещей, а основа вашего индивидуального стиля. Но даже идеальная белая рубашка и безупречные джинсы потеряют свою магию, если не подобрать их в правильной цветовой гамме. Стилист Юлия Пелар объяснила, как правильно поменять привычный черный на стильную карамель.
В беседе с "Радио 1" стилист порекомендовала собирать базовый гардероб в оттенках коричневого. По ее словам, это практичная и визуально более выгодная альтернатива черному цвету.
Почему стоит выбрать коричневый:
• Омолаживающий эффект. Черная одежда у лица подчеркивает морщины, тени под глазами и неровности кожи. Коричневый цвет работает деликатнее и сглаживает эти недостатки. Это особенно важно с возрастом при естественном снижении контрастности внешности.
• Универсальность. Коричневый легко комбинировать. Элегантная база: шоколадный с молочным или нежно-голубым. Свежие акценты: розовый, персиковый, синий, зеленый и желтый. Для осенне-зимнего сезона идеально подойдет выразительный микс коричневого и бордового.
Базовый гардероб индивидуален. Замена привычных черных вещей на шоколадные или карамельные сделает повседневные образы более мягкими и современными.