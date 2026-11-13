Общество

Подросток помог обмануть бабушку в Кузбассе – его родителей потащили в суд

В Новокузнецке жестоко обманули бабушку-инвалида. Соучастником аферистов оказался юный дроппер, живущий за 2 500 километров.

В Кузбассе потащили в суд семью из Самарской области за проделки сына-подростка, сообщает в пятницу областная прокуратура.

Так, в декабре 2025 года новокузнечанка-инвалид II группы получила с номера знакомой просьбу дать в долг денег.

– Потерпевшая, будучи уверенной в том, что общается с приятельницей, перевела на указанный мошенниками счет 27,8 тыс. рублей, – сказали в прокуратуре.

Силовики завели уголовное дело о мошенничестве и вычислили хозяина счёта, на которые бабушка перевела деньги. Им оказался подросток из другого региона.

Прокуратура через суд взыскала с семьи юного дроппера указанные 27,8 тысячи рублей. Парень не работает, потому заплатили его родители.

Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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