Подросток помог обмануть бабушку в Кузбассе – его родителей потащили в суд

В Кузбассе потащили в суд семью из Самарской области за проделки сына-подростка, сообщает в пятницу областная прокуратура.

Так, в декабре 2025 года новокузнечанка-инвалид II группы получила с номера знакомой просьбу дать в долг денег.

– Потерпевшая, будучи уверенной в том, что общается с приятельницей, перевела на указанный мошенниками счет 27,8 тыс. рублей, – сказали в прокуратуре.

Силовики завели уголовное дело о мошенничестве и вычислили хозяина счёта, на которые бабушка перевела деньги. Им оказался подросток из другого региона.

Прокуратура через суд взыскала с семьи юного дроппера указанные 27,8 тысячи рублей. Парень не работает, потому заплатили его родители.