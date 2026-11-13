Вредно ли пить кефир на ночь: неожиданный вердикт диетолога

Есть мнение, что вечером от кефира стоит отказаться: якобы после него сложнее заснуть. Но многие помнят, как родители предлагали им этот кисломолочный напиток на ночь и не сомневались, что он полезен. Так на чьей стороне правда?

В разговоре с "Радио 1" диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский отметил, что пользу вечернего кефира, который в советские и постсоветские годы давали и детям, и взрослым, до сих пор никто не опроверг. Как объяснил специалист, у отдельных людей с повышенной чувствительностью кефир может повышать кислотность. Впрочем, встречается такая реакция довольно редко.

Бобровский также подчеркнул, что значение имеют и количество напитка, и время, когда его пьют.

– Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу, – сказал врач.

Что касается времени для кефира, специалист рекомендует выпивать его за полтора часа до сна.