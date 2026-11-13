В Кузбассе пришлось доказывать наличие разума у мёртвого – спор на большие деньги

Кузбасскому суду пришлось разбираться в загробных делах: внучка и жена умершего мужчины спорили, разумен ли он.
Мариинский городской суд рассмотрел спор некровных родственников, которые сражались за наследство.
Так, мать девочки-подростка решила оформить на ребёнка наследство, которое осталось от 75-летнего дедушки: дом, землю, "Ниву" и деньги. Однако женщине отказали, объяснив, что родственник за несколько месяцев до смерти тайно переписал наследство на новую жену, с которой жил несколько лет.
После этого началась судебная битва: мать внучки заявляла, что дедушка под конец жизни утратил рассудок, а вдова утверждала обратное.
– Истец ссылалась на то, что за несколько месяцев до смерти дедушки погиб его сын, в связи с чем сильно пошатнулось здоровье наследодателя. В результате этого у него развилась "полудеменция", а также стало прогрессировать онкологическое заболевание, – сказал суд.
В ответ на это вдова привела в суд свидетелей, которые заявили, что видели дедушку в ясном уме, мужчина даже управлял машиной и осмысленно разговаривал. Также завещание составил по всем правилам: зачитал вслух перед нотариусом и сам подписал.
Суд в итоге признал умершего разумным и отказал внучке в наследстве.