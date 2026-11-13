Блестящей стороной или матовой — как правильно класть фольгу? Разбираемся, чтобы больше не гадать

С обычной алюминиевой фольгой всё просто: неважно, какая поверхность окажется внутри – матовая или гладкая блестящая. На результат готовки эта разница почти не влияет, ведь тепло и влагу обе стороны удерживают одинаково хорошо. Так что заворачивайте еду как удобнее: выбор стороны блюдо не испортит. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.

Откуда берутся блеск и матовость

Разный вид поверхностей – результат производства, а не какой-то особой обработки. Чтобы получить тонкую фольгу, алюминий пропускают между большими металлическими валками. На заключительном этапе прокатывают сразу два слоя: сторона, которая касается валков, становится блестящей, а соприкасающаяся с другим листом остаётся матовой.

Но внешние различия не наделяют стороны особыми свойствами для готовки. Фольга проводит тепло, задерживает пар и мешает воздуху свободно перемещаться. В такой упаковке еда готовится словно в маленькой паровой камере, поэтому при запекании из неё уходит меньше влаги.

Как обращаться с фольгой во время готовки

В повседневных кухонных делах выбирать сторону не нужно. Хотите – застелите фольгой противень, хотите – прикройте форму с запеканкой или оберните картошку перед отправкой на гриль. Будет ли блюдо сочным и хорошо пропечённым, от блеска или матовости поверхности не зависит.

Небольшая подсказка: если пару нужно свободно двигаться внутри свёртка, не оборачивайте продукты слишком тесно. А чтобы плотно закрыть форму, хорошенько обожмите фольгу по её краям. Нужна румяная корочка? Незадолго до окончания готовки уберите фольгу.

С антипригарной фольгой история другая. На одну из её сторон нанесён специальный состав, поэтому понять, какой поверхностью класть её к продуктам, поможет инструкция на упаковке. Здесь важно именно расположение покрытия, а вовсе не то, какая сторона блестит.