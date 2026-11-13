Кот устроился между ваших ног: 5 забавных доказательств откровенного кошачьего эгоизма

Знакомая картина: только заберёшься в постель, а кот уже рядом и укладывается аккурат между ног. Легко принять это за проявление особой любви, но выбор такого местечка объясняется вполне конкретными причинами. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на канал "Приключения натуралиста".

Можно согреться и сберечь силы

Хотя температура кошачьего тела составляет 38–39 °C, даже плотная шубка не отменяет желания погреться. Под одеялом между ног скапливается тепло, поэтому уютнее уголка в кровати не найти. Устроившись здесь, питомец бережёт энергию: тратить калории на сохранение температуры тела ему не приходится.

Меньше движений – спокойнее сон

Спящий человек двигается невольно, причём особенно часто шевелит руками. А кошке совсем не по душе внезапные взмахи и другие движения, которых она не ждёт.

С ногами всё проще: они меняют положение не так часто и более предсказуемо. Вот почему рядом с ними питомцу спокойнее. Даже когда хозяин переворачивается, кот почти не беспокоится – достаточно подвинуться на пару сантиметров.

Всё происходящее под контролем

За привычкой занимать место между ног стоит и природное желание кошки следить за обстановкой. С такой позиции она замечает каждое действие человека.

Стоит хозяину проснуться, и питомец уже готов отреагировать – особенно если намечается поход на кухню. Этологи считают такое поведение одной из форм пассивного территориального контроля.

Родной запах помогает расслабиться

У каждого человека свой запах, и кошке он даёт понять: рядом безопасно, здесь свои. Когда привычные ароматы поблизости, тревоги становится меньше. Благодаря этим сигналам питомец обретает уверенность и скорее успокаивается.

Уютное место с понятными границами

Инстинкты подсказывают кошке выбирать для сна уголок, границы которого хорошо ощущаются: там она чувствует себя менее уязвимой. Между ног под одеялом получается своего рода укрытие: по бокам находятся ноги, а внизу – матрас. Как показывают исследования с укрытиями, границы, которые кошка может почувствовать телом, – одно из главных условий её полноценного отдыха.