На кузбасском разрезе автобус насмерть задавил женщину – что будет водителю

Мысковский городской суд признал 57-летнего мысковчанина виновным в смертельной аварии на разрезе, сообщает в пятницу областная прокуратура.

В июле этого года мужчина, управляя вахтовым автобусом КамАЗ 5350-42, повёз по технологической дороге пассажирку, высадил её вне специальной площадки и случайно задавил.

– Водитель, не убедившись в безопасности маневра перед началом движения, не учел габариты транспортного средства, не выбрал безопасную скорость движения, не увидел пешехода в слепой зоне и совершил наезд на женщину, – говорит прокуратура.

Травмы оказались фатальными, женщина погибла. На водителя завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

Шофёр признал вину и компенсировал родным погибшей моральный ущерб. В итоге суд назначил два года условно с испытательным сроком полтора года и лишил прав на год.