Кузбасс начал поставки 100-метровых рельсов для нужд метро в Санкт-Петербурге

ЕВРАЗ ЗСМК изготовил и отгрузил 100-метровые рельсы для Петербургского метрополитена. Объём партии, отправленной в адрес ГУП "Петербургский метрополитен", составил 310 тонн. Прорабатываются дальнейшие поставки длинномерных рельсов для развития метро.
Укладка 100-метровых рельсов, произведённых на ЕВРАЗ ЗСМК, позволяет значительно сократить количество сварных стыков. Таким образом, метрополитен, в первую очередь, повышает безопасность пассажирского движения, а также продлевает эксплуатационный ресурс пути и снижает затраты на его содержание и ремонт.
– Наши рельсы создают новый стандарт для миллионов пассажиров Петербургского метрополитена. За счёт меньшего числа стыков обеспечивается более плавный и бесшумный ход поездов, что делает поездки в метро более комфортными, – отметил вице‑президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Сибирь" Павел Синяев.