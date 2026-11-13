Нейросеть вам не подружка: какими секретами лучше не делиться с ИИ

В беседе с NEWS.ru IT-эксперт Владимир Зыков предупредил, что пароли, реквизиты банковских счетов, сведения из паспорта и другую закрытую информацию лучше не отправлять нейросетям: есть риск утечки.

– Я бы рекомендовал придерживаться простого правила: не отправлять публичным нейросетям информацию, которую вы не хотели бы показывать посторонним. В первую очередь это пароли, коды подтверждения, банковские реквизиты, паспортные данные, медицинские документы, личные переписки и рабочие материалы, содержащие коммерческую тайну, – пояснил Зыков.

Снимки тоже стоит загружать с осторожностью – особенно детские или интимные кадры.

Основной риск, как объяснил специалист, в том, что после передачи данных человек уже не может контролировать, что с ними будет дальше. При этом запросы пользователей, отправленные файлы и фотографии могут оставаться на серверах сервисов, добавил он.