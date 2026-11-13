Ошибка МВД сорвала супругам дорогой отпуск – дошло до кузбасского суда

Сибиряки засудили сначала МВД, а потом МВД – своих сотрудниц в Кузбассе. Как сообщает Кемеровский районный суд, в октябре 2023 года начальница отделения по организации оформления заграничных паспортов дала добро на выдачу двум заявителям загранник старого образца, а инспектор отделения оформила бланки.

Супруги, ничего не подозревая, купили путёвку в Таиланд и в декабре 2023 года поехали в аэропорт Толмачёво на свой рейс, но столкнулись с неожиданным: проверяющие не нашли на странице с персональными данными вторую строку с датой рождения, серией, номером и прочим.

– Паспорта были изъяты как недействительные, а гражданам отказано в выезде за пределы Российской Федерации. В результате семейная пара не смогла воспользоваться оплаченным туристическим туром в Таиланд стоимостью около 200 тысяч рублей, – сообщает суд.

Супруги засудили МВД и выиграли дело: из казны им выплатили 234 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба и компенсации морального вреда.

После этого МВД подало в суд на своих сотрудниц, которые допустили ошибку. Ответственность между ними поделили пополам, каждая теперь должна заплатить начальству по 117 тысяч рублей.