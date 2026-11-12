"От этого зависит успех операции": космонавт из Кузбасса отработал сложнейшую задачу для МКС

Кузбасский космонавт Александр Гребёнкин и его коллега Олег Кононенко отработали действия при штатной стыковке корабля к Международной космической станции, сообщает Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Обычно корабли "Прогресс", доставляющие на МКС продукты, воду, топливо и оборудование, стыкуются со станцией автоматически. Однако российские космонавты должны заранее подготовить аппаратуру и оборудование, а также быть готовыми вмешаться в процесс, если возникнет такая необходимость.

Во время тренировки Гребёнкин и Кононенко подготовили оборудование, проконтролировали условную автоматическую стыковку, а затем перешли к следующему этапу – проверке герметичности соединения, открытию люков и консервации грузового корабля. Также они отработали демонтаж стыковочного механизма.

Командир дублирующего экипажа МКС-76 Олег Кононенко объяснил, что перед стыковкой нужно перевести станцию в специальный режим, настроить системы управления, навигацию и связь. Кроме того, космонавты готовят оборудование для возможного ручного управления грузовиком.

– Очень важно синхронизировать свои действия, потому что от этого зависит корректная работа аппаратуры и успех операции в целом, – отметил Кононенко.

По информации Центра подготовки космонавтов, тренировка прошла успешно. Космонавты справились со всеми задачами инструкторов, показав слаженную работу. Нештатные и аварийные ситуации в программу занятия не входили.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасский космонавт Александр Гребёнкин провёл первую тренировку на тренажёре корабля "Союз МС".