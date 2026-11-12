"Вот это красота": живая новогодняя ёлка появилась в кузбасском городе – фото

В Осинниках вовсю готовятся к празднованию Нового года. В городе уже поставили настоящую живую ёлку, правда пока без украшений. Фотографией новогодней красавицы сегодня, 12 ноября, поделились в телеграм-канале "Подслушано Осинники и Калтан".

– У ДК "Октябрь" установили настоящую живую ёлку. Снега только не хватает, – написали в публикации.

Некоторые местные жители в комментариях оценили выбор в пользу живой ели.

– Вот это красота, а то искусственную поставят – вообще не Новый год, – отметила горожанка.

Другие похвалили внешний вид дерева.

– Спасибо!!! Ровная, стройная, не облезлая, как очень часто бывает, – написала другая женщина.

Нашлись и те, кто удивился раннему появлению ёлки. Некоторые опасаются, что до праздника она не доживёт в первоначальном виде.

– К Новому году метёлка останется, – пошутили в комментариях.

Тем временем в Кемерове тоже начали готовиться к празднику: городские украшения меняют на зимние, а на площади уже приступили к установке главной ёлки. Также стало известно, сколько денег потратят в областном центре и в Новокузнецке на новогодние городки.