Житель Чувашии ищет мать, уехавшую на заработки на Урал 43 года назад

В 1983 году женщина отправилась на заработки в Свердловскую область, сначала писала детям письма, но потом послания перестали приходить, а сама она так и не вернулась домой.

С тех пор прошло 43 года: Сергей вырос, работает водителем такси, но до сих пор всматривается в лица пассажиров в надежде увидеть маму. В этом году Вере Александровне должно исполниться 75 лет.

Как сообщает "КП-Екатеринбург", Сергей родился и вырос в посёлке Козловка. Сначала из семьи ушёл отец, начавший злоупотреблять алкоголем, детей воспитывала мама, но после ухода мужа и она пристрастилась к спиртному – заботу о Сергее и его младшей сестре Вике взяли на себя бабушка с дедушкой.

Летом 1983 года Вера неожиданно уехала на Урал. По её письмам, в день отъезда она проходила мимо железнодорожной станции, где из остановившегося поезда вышла женщина по имени Анна, жившая в Свердловской области, и забрала её с собой.

Письма приходили со станции Решеты Первоуральского района: мама писала, что справилась с алкоголизмом и устроилась воспитательницей в детский сад, обещала забрать детей, как только обустроится.

"В сентябре мне исполнялось 12 лет. Мама приехала к нам, а после моего дня рождения вернулась на Урал и перестала писать. Последней просьбой было прислать ей тёплые вещи: бабушка с дедушкой отправили пальто, но его никто не забрал с почты, и оно вернулось в Чувашию. Я очень переживал. У всех людей есть мама, а у меня она пропала…" – вспоминает Сергей.

Родственники подали заявление в милицию, её искали пять лет, потом поиски прекратили.

В 2020 году Сергей обратился в программу "Жди меня": "Мама, если слышишь меня, мы тебя хотим найти. Наш дом до сих пор стоит в Чебоксарах, ты можешь туда приехать".

Но в заявке он ошибся с датой рождения, и поисковики нашли лишь полную тёзку. Отец, по словам Сергея, судьбой матери не интересовался и умер в 2020 году.

Все, кто знает что-либо о Вере Александровне Райлян, работавшей в 1983 году воспитательницей в детском саду в посёлке Решеты, могут сообщить в редакцию "КП-Екатеринбург" по телефонам: +7 912 050 91 07, +7 (343) 237-25-51.