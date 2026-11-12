Долгожданное сочное лакомство завезли в Кузбасс тоннами

5 ноября 2026 года в Кемерово привезли первую партию импортной хурмы весом 22 тонны. Сезонное лакомство доставили из Киргизии.

Получатель уведомил Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции, которая сопровождалась фитосанитарным сертификатом.

Инспекторы отобрали образцы и направили их на лабораторные исследования, чтобы проверить, нет ли в хурме опасных карантинных объектов.

– По результатам исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории, карантинные объекты не обнаружены, – сообщает ведомство.

На основании заключения лаборатории Россельхознадзор оформил акт карантинного фитосанитарного контроля. Теперь продукцию разрешено использовать по назначению.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбасс тоннами завезли нежнейший спелый фрукт.