Общество

Долгожданное сочное лакомство завезли в Кузбасс тоннами

В Кузбасс завезли первую партию сочного сезонного лакомства из-за границы. Прежде чем продукцию допустили к продаже, её проверили специалисты Россельхознадзора.

5 ноября 2026 года в Кемерово привезли первую партию импортной хурмы весом 22 тонны. Сезонное лакомство доставили из Киргизии.

Получатель уведомил Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции, которая сопровождалась фитосанитарным сертификатом.

Инспекторы отобрали образцы и направили их на лабораторные исследования, чтобы проверить, нет ли в хурме опасных карантинных объектов.

– По результатам исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории, карантинные объекты не обнаружены, – сообщает ведомство.

На основании заключения лаборатории Россельхознадзор оформил акт карантинного фитосанитарного контроля. Теперь продукцию разрешено использовать по назначению.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбасс тоннами завезли нежнейший спелый фрукт.

Фото: magnific.com / wayhomestudio
Фото: Россельхознадзор
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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