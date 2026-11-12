Черному пора на покой: стилист учит выглядеть дорого с базой цвета эспрессо

Чтобы собрать идеальную капсулу, стоит сначала определиться с цветами, а уже потом выбирать фасоны. Именно базовая палитра помогает без лишних усилий выглядеть дорого и к месту в самых разных обстоятельствах.

В разговоре с "Радио 1" стилист Юлия Пелар объяснила, что коричневый уже вышел за рамки исключительно осеннего оттенка. Теперь он меняет представления о гардеробной базе – и в коллекциях на подиумах, и в образах на каждый день.

– Привычный нам чёрный цвет постепенно уступает место коричневому. Причём речь идёт не только об отдельных каких-то модных вещах, но и о пересмотре самого понятия базового гардероба, – сказала стилист.

Одним из объяснений Пелар называет смену сезонов. В осенние и зимние месяцы особенно удачно вписываются в образы непростые природные тона – бежевый, охра, хаки, бордо и, разумеется, коричневый. Стилист пояснила, что у этой естественной палитры сдержанные, сложные оттенки, для которых есть название – полухроматы. Именно такие цвета особенно хорошо подходят для осенне-зимних сочетаний.

На мировых подиумах тенденция тоже заметна: дизайнеры используют самые разные версии коричневого, от нежного молочного шоколада до насыщенного эспрессо.

По наблюдению Пелар, вслед за подиумами эту гамму всё чаще выбирают и для обычной жизни. Так что коричневый – уже не просто способ добавить образу модную деталь, а повод по-новому посмотреть на привычную базу.