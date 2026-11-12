Режим беспилотной опасности вводили в Омске - причины и цель атаки

Предупреждения жители начали получать примерно с 12:40 мск. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что с атакой продолжают бороться силы ПВО, по оперативным службам объявлена повышенная готовность; он призвал жителей сохранять спокойствие и обращаться на 112 в случае ЧП.

К 18:00, по данным издания "Нефть и капитал", стало известно, что беспилотники достигли региона, к 20:00 мск опасность сохранялась. Из-за ситуации отменили выступления на этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию: фигуристы и гости укрылись в цокольном этаже спорткомплекса.

По оценке издания, целью мог быть Омский нефтеперерабатывающий завод, входящий в периметр "Газпром нефти", мощностью 21 млн тонн нефти в год. Официального подтверждения этой версии, как и данных о последствиях и пострадавших, в публикации не приводится.

Омская область и ранее подвергалась атакам беспилотников – 6 июля, 2 августа, 8 и 24 октября; несколько раз сообщалось о повреждениях на стратегически важных предприятиях, в том числе на НПЗ.