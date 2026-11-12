Туристы скоро смогут одним махом добраться до Шерегеша – подробности

"Шерегеш-экспресс" будет снова запущен уже с 14 ноября, сообщает администрация Новокузнецка.
Этот поезд входит в мультимодальный маршрут: электропоезд Новокузнецк – Чугунаш и автобус Чугунаш – Шерегеш. Курсирует состав по выходным и праздникам.
– Отправление из Новокузнецка в 7:03, прибытие в Чугунаш в 9:56. В Чугунаше пассажиры пересаживаются на автобус до самого курорта: сектора Е, А ("Белка") и посёлка Шерегеш, – указали в мэрии.
В экспрессе есть места для лыж и сноубордов, камеры хранения, розетки и кафе.
Напомним, официально зимний сезон стартует в Шерегеше с 21 ноября, но канатные дороги и трассы там уже работают.