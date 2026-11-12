Пересаживаем жир с боков в декольте: как аккуратно получить пышную грудь без силиконовых имплантов

Увеличение груди с помощью собственного жира, или липофилинг, не нужно считать равноценной альтернативой имплантам. Этот метод подходит для аккуратных изменений, а не для кардинальной смены форм, рассказал в беседе с РИАМО пластический хирург Олег Снигирь.

По объяснению специалиста, липофилинг – хирургическая техника, требующая тонкой работы. Ее задача не в том, чтобы заменить импланты, а в том, чтобы мягко скорректировать грудь.

– Ключевой фактор успеха – приживаемость жировых клеток: в среднем сохраняется лишь 60–75% пересаженного материала. Именно из‑за особенностей кровоснабжения тканей врачи ограничивают объем жира, вводимого за одну операцию, – обычно это 150–250 мл, чего хватает примерно на увеличение на один размер, – отметил медик.

Если хочется более выраженных изменений, операции проводят в несколько этапов, выдерживая между ними перерывы в несколько месяцев.

Хирург также объяснил, что возможности липофилинга зависят от запасов жировой ткани у самого пациента. Для пересадки ее должно быть достаточно, поэтому людям худощавого телосложения этот способ нередко не подходит. При этом полученный объем не остается неизменным: вместе с прибавкой веса грудь становится больше, а при похудении уменьшается.

Среди возможных осложнений специалист назвал жировой некроз и появление масляных кист. Такие плотные образования иногда ощущаются при прощупывании, а в некоторых случаях их приходится удалять. Если попытаться пересадить слишком много жира за одну операцию, риск этих осложнений повышается. Поэтому опытные хирурги предпочитают двигаться поэтапно: для них важнее безопасность и возможность получить предсказуемый результат.