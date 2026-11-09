Здоровье

Мозг ждет катастрофы? Психолог раскрыла хитрый способ, как перестать трястись перед важным событием

Психолог Марианна Абравитова назвала россиянам парадоксальный способ не завалить важное собеседование или экзамен. По словам эксперта, нужно разрешить себе паниковать.

Как рассказала психолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня", перед экзаменом или собеседованием мозг воспринимает ситуацию как угрозу.

– В момент тревоги организм вырабатывает адреналин и кортизол. Эти гормоны помогают мобилизовать силы, быстрее реагировать и собраться перед предстоящим испытанием. Однако если действие, к которому человек готовится, еще не началось, накопившееся напряжение может усиливать беспокойство, – отметила эксперт.

Марианна Абравитова рекомендует пять практических способов быстро снять напряжение:

  • Дышите глубоко. Используйте квадратное или диафрагмальное дыхание. Удлиненный выдох дает мозгу сигнал об отсутствии опасности и запускает расслабление.
  • Запишите страхи. Выпишите пугающие мысли на бумагу. Затем замените их объективной установкой: "Я нервничаю, но я готов".
  • Двигайтесь. Короткая прогулка, быстрая ходьба или приседания помогут сбросить физическое напряжение.
  • Признайте волнение. Не пытайтесь подавить тревожные мысли. Борьба с ними требует сил и только усиливает страх.
  • Дистанцируйтесь. Представьте тревогу как фоновый шум за стеной. Сфокусируйтесь на текущей задаче и просто дождитесь спада эмоций.

По словам специалиста, тревога – это не враг, а естественный сигнал вашего тела. Правильные действия помогут взять ее под контроль.

Ранее психолог Наталья Зиняева объяснила стресс родителей от электронного дневника ребенка. Комментариями эксперта поделилось агенство "Росбалт", ссылаясь на ЕАН.

Фото: magnific.com / cookie_studio
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
 здоровье  Марианна Абравитова  мозг  психика  психолог  стресс  тревога Облако тегов