Мозг ждет катастрофы? Психолог раскрыла хитрый способ, как перестать трястись перед важным событием

Как рассказала психолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня", перед экзаменом или собеседованием мозг воспринимает ситуацию как угрозу.

– В момент тревоги организм вырабатывает адреналин и кортизол. Эти гормоны помогают мобилизовать силы, быстрее реагировать и собраться перед предстоящим испытанием. Однако если действие, к которому человек готовится, еще не началось, накопившееся напряжение может усиливать беспокойство, – отметила эксперт.

Марианна Абравитова рекомендует пять практических способов быстро снять напряжение:

Дышите глубоко. Используйте квадратное или диафрагмальное дыхание. Удлиненный выдох дает мозгу сигнал об отсутствии опасности и запускает расслабление.

Используйте квадратное или диафрагмальное дыхание. Удлиненный выдох дает мозгу сигнал об отсутствии опасности и запускает расслабление. Запишите страхи. Выпишите пугающие мысли на бумагу. Затем замените их объективной установкой: "Я нервничаю, но я готов".

Выпишите пугающие мысли на бумагу. Затем замените их объективной установкой: "Я нервничаю, но я готов". Двигайтесь. Короткая прогулка, быстрая ходьба или приседания помогут сбросить физическое напряжение.

Короткая прогулка, быстрая ходьба или приседания помогут сбросить физическое напряжение. Признайте волнение. Не пытайтесь подавить тревожные мысли. Борьба с ними требует сил и только усиливает страх.

Не пытайтесь подавить тревожные мысли. Борьба с ними требует сил и только усиливает страх. Дистанцируйтесь. Представьте тревогу как фоновый шум за стеной. Сфокусируйтесь на текущей задаче и просто дождитесь спада эмоций.

По словам специалиста, тревога – это не враг, а естественный сигнал вашего тела. Правильные действия помогут взять ее под контроль.

Ранее психолог Наталья Зиняева объяснила стресс родителей от электронного дневника ребенка. Комментариями эксперта поделилось агенство "Росбалт", ссылаясь на ЕАН.