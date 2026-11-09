Пьем кофе без мандража: как мягко взбодриться и не навредить сердцу

Терапевт Санджар Юнусов объяснил россиянам, после какой чашки пора сказать "кофе – стоп", чтобы не заработать тремор.
От кофе обычно ждут бодрости, но порой чашка оборачивается совсем другим эффектом: сердце колотится, руки дрожат, а тревога усиливается. Откуда берется такая реакция на знакомый напиток, какое количество считается безопасным и кому лучше пить поменьше, интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" объяснил врач Санджар Юнусов.
Откуда после кофе берутся дрожь и тревожность?
Аденозин помогает телу замечать усталость и притормаживает работу нервной системы. Кофеин перекрывает его рецепторы – и в результате сонливость отступает, а человек ощущает прилив бодрости.
По словам терапевта, без этого сигнала организм резко переключается на активность, а выброс норадреналина и дофамина увеличивается. Отсюда более частое сердцебиение, легкая мышечная дрожь и ощущение беспокойства или нервного напряжения.
При этом на кофеин каждый реагирует по-своему. Кто-то уже после первой чашки нервничает и замечает, что сердце забилось быстрее, а кто-то почти не чувствует перемен. Если человек не выспался, сильно переживал или переутомился, эффект может оказаться особенно заметным.
Что происходит с сердцем и давлением после кофе?
Под действием кофеина сердечные сокращения становятся интенсивнее, а пульс иногда ускоряется. Меняется и тонус сосудов, поэтому у части людей чашка кофе сопровождается подъемом артериального давления.
Если пить кофе регулярно, тело в какой-то мере адаптируется к кофеину. Тогда давление может подскакивать не так сильно, а пульс – учащаться меньше. Но привыкание не дает возможности пить напиток в любых количествах.
Какое количество кофе допустимо за день?
Большинству здоровых взрослых безопасной считается суточная доза до 400 мг кофеина. В пересчете на кофе это около трех-четырех обычных чашек. Впрочем, содержание кофеина меняется в зависимости от зерен, приготовления и размера порции.
– Поэтому лучше ориентироваться не только на количество чашек, но и на самочувствие. Если после кофе появляются тревожность, перебои в работе сердца или бессонница – стоит уменьшить дозу, – отметил медик.
Кому лучше сократить кофе?
При артериальной гипертензии с кофеином нужна осторожность, особенно когда напиток раз за разом повышает давление. Пить меньше кофе стоит и людям с аритмией, другими нарушениями сердечного ритма или тревожными расстройствами.
Кофеин может мешать полноценному сну. Поэтому при бессоннице лучше уменьшить его потребление, а от кофе после полудня отказаться.
Во время беременности и грудного вскармливания важно следить за поступлением кофеина. Людям с гастритом и гастроэзофагеальным рефлюксом стоит учитывать собственные ощущения: если напиток вызывает изжогу или неприятные ощущения, разумнее исключить его либо выбрать более щадящий режим.
В завершение эксперт напомнил, что кофеин может взаимодействовать с отдельными лекарствами. Если препараты приходится принимать постоянно, подходящее количество кофе лучше согласовать с лечащим врачом.
Вместе с тем не налегайте на крепкий кофе во время магнитных бурь. Неделя с 9 по 15 ноября 2026 года начнется со всплеска геомагнитной активности, предупреждает Kursdela.biz.
В дни магнитных бурь рекомендуется снизить рабочую нагрузку: отложить второстепенные задачи, избегать переработок и конфликтных ситуаций. Уделите больше времени сну, отдыху и размеренным прогулкам, пишет 56orb.ru.