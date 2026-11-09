Пьем кофе без мандража: как мягко взбодриться и не навредить сердцу

От кофе обычно ждут бодрости, но порой чашка оборачивается совсем другим эффектом: сердце колотится, руки дрожат, а тревога усиливается. Откуда берется такая реакция на знакомый напиток, какое количество считается безопасным и кому лучше пить поменьше, интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" объяснил врач Санджар Юнусов.

Откуда после кофе берутся дрожь и тревожность?

Аденозин помогает телу замечать усталость и притормаживает работу нервной системы. Кофеин перекрывает его рецепторы – и в результате сонливость отступает, а человек ощущает прилив бодрости.

По словам терапевта, без этого сигнала организм резко переключается на активность, а выброс норадреналина и дофамина увеличивается. Отсюда более частое сердцебиение, легкая мышечная дрожь и ощущение беспокойства или нервного напряжения.

При этом на кофеин каждый реагирует по-своему. Кто-то уже после первой чашки нервничает и замечает, что сердце забилось быстрее, а кто-то почти не чувствует перемен. Если человек не выспался, сильно переживал или переутомился, эффект может оказаться особенно заметным.

Что происходит с сердцем и давлением после кофе?

Под действием кофеина сердечные сокращения становятся интенсивнее, а пульс иногда ускоряется. Меняется и тонус сосудов, поэтому у части людей чашка кофе сопровождается подъемом артериального давления.

Если пить кофе регулярно, тело в какой-то мере адаптируется к кофеину. Тогда давление может подскакивать не так сильно, а пульс – учащаться меньше. Но привыкание не дает возможности пить напиток в любых количествах.

Какое количество кофе допустимо за день?

Большинству здоровых взрослых безопасной считается суточная доза до 400 мг кофеина. В пересчете на кофе это около трех-четырех обычных чашек. Впрочем, содержание кофеина меняется в зависимости от зерен, приготовления и размера порции.