Кемеровское УФАС наказало банк за назойливую рассылку СМС

Кемеровское УФАС признало ненадлежащей рекламу банка ВТБ. По их данным, в ведомство обратился местный житель с жалобой на навязчивые электронные сообщения с рекламой кредитной карты от банка.

Выяснилось, что мужчина направил в банк отказ от получения рассылки, и банк подтвердил получение отказа. Однако спустя некоторое время рекламные сообщения вновь стали поступать гражданину. То есть отписаться от навязчивой рекламы у него не получилось.

– УФАС признало банк нарушившим законодательство о рекламе, – отметили в кемеровском УФАС.

По закону рекламораспространитель обязан немедленно прекратить рассылку после получения отказа от гражданина.

Банк добровольно устранил нарушение. В отношении него УФАС применит меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

Ранее VSE42.RU сообщал, как кемеровское УФАС уже выявляло нарушения в рекламе банков – и тогда тоже дело доходило до разбирательств.