Воровайка жёстко перевернулась в Кузбассе – фото и видео

В Новокузнецке автокран не вписался в поворот и перевернулся. Момент аварии попал на видеозапись.
Днём в среду, 14 октября, в южной столицы Кузбасса перевернулся грузовик с краном, сообщили очевидцы в соцсетях.
– На таксопарке воровайка перевернулась. Вроде никто не пострадал, – сказал горожанин.
Водитель после случившегося благополучно вылез из кабины, после чего ошалело стал осматривать технику и думать, что делать дальше.
В четверг появилось видео момента аварии. Судя по кадрам, автокран повернул направо слишком рано, наехал на бордюр и за считанные секунды оказался на боку.
Фото\Видео: тг / gorodad