Авто-Мото

Воровайка жёстко перевернулась в Кузбассе – фото и видео

В Новокузнецке автокран не вписался в поворот и перевернулся. Момент аварии попал на видеозапись.

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Днём в среду, 14 октября, в южной столицы Кузбасса перевернулся грузовик с краном, сообщили очевидцы в соцсетях.

– На таксопарке воровайка перевернулась. Вроде никто не пострадал, – сказал горожанин.

Водитель после случившегося благополучно вылез из кабины, после чего ошалело стал осматривать технику и думать, что делать дальше.

В четверг появилось видео момента аварии. Судя по кадрам, автокран повернул направо слишком рано, наехал на бордюр и за считанные секунды оказался на боку.

Фото\Видео: тг / gorodad
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